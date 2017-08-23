Минтранс: потери бюджета от обнуления НДС на региональные авиарейсы компенсирует бизнес-активность

Минтранс России считает, что действие ставки НДС в размере 10% на внутренние авиаперевозки через Москву должно быть продлено. Вместе с тем ставка налога на рейсы в обход московских аэропортов должна быть нулевой.

«Установление раздельной ставки НДС на внутренние воздушные линии, в том числе ее снижение на региональных перевозках вне Москвы, приведет к опережающему росту спроса в региональном и межрегиональном авиасообщении, что отвечает целям и задачам государственной политики РФ в области транспорта и регионального развития», - отметила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в интервью официальному изданию ведомства.

Возможные потери бюджета от введения льготной ставки налога оцениваются примерно в 8 млрд руб., однако эта сумма будет компенсирована «за счет увеличения объемов транспортной работы и дополнительного дохода от неавиационной деятельности».

«Кроме того, согласно экспертной оценке Ассоциации туроператоров России, прогнозируемый мультипликативный эффект от предлагаемой меры составит порядка 12 млрд руб. в год за счет развития внутреннего туризма, инфраструктуры, общественного питания, сферы услуг», - подчеркнула Петрова.

По данным ведомства, около 75% пассажиров на внутренних и 70% на международных авиалиниях следуют через московские аэропорты. Доля трансферных пассажиров из региональных аэропортов в Москву составляет порядка 25%, или около 19 млн пассажиров в год.