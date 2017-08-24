Путин: треть продукции легкой промышленности – контрафакт и контрабанда

Треть продукции сферы легкой промышленности произведена или ввезена в Россию незаконно, сказал президент России Владимир Путин. Сегодня он проводит в Рязани совещание о мерах по развитию легкой промышленности в стране. «В 2013 г., когда поднимался этот вопрос, доля незаконно произведенной и ввезенной продукции составляла 39%, или порядка 1,1 трлн руб., сегодня она снизилась, но всего до 33%, или 860 млрд руб.», - сообщил Путин.

«Обращаю внимание, что динамика за три года неубедительная, и хотел бы услышать сегодня, как решить эту проблему, что мешает ее отрегулировать, какие защитные шаги и меры регулирования нужны дополнительно, чтобы блокировать поток нелегального импорта», - сказал Путин.

Он отметил, что «контрафакт и контрабанда фактически девальвируют, обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле». Путин выразил уверенность, что зачистка рынка товаров легкой промышленности в России от контрафакта и контрабанды представляет собой важнейший ресурс развития этой отрасли.

В 2013 г. Путин уже называл контрафакт «одной из самых больных тем для отечественной легкой промышленности», «настоящей катастрофой». «Около одной трети рынка занимают незаконно произведенные и нелегально ввезенные товары. Это настоящая беда», - сказал тогда президент. В том же году он подписал закон, ужесточающий ответственность за торговлю контрафактной продукцией. Штрафы выросли в 3–5 раз.