Министр нефти Ирака направляется в Москву

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби намерен на следующей неделе посетить Москву для обсуждения вопросов сотрудничества в энергетической области, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на иракское министерство нефти.

Как заявил официальный представитель ведомства Асим Джихад, в ходе визита министр встретится со своим российским коллегой Александром Новаком и главой нефтяной компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым.

Телеканал напоминает, что российская компания участвует в разработке иракского месторождения Западная Курна-2, а Россия является крупнейшим мировым производителем нефти и главным участником соглашения ОПЕК+ со стороны не входящих в картель государств.