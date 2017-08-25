ТАСС: президенту группы компаний «Восток» предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитами на 2 млрд рублей

Президенту группы компаний «Восток» Марату Баласаняну предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитами Сбербанка на сумму более 2 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержан президент ОАО "Восток" Марат Баласанян, которому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК России (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). Как было установлено, он и другие лица из числа руководства и собственников структур группы компаний "Восток" осуществили хищение денег Сбербанка в размере 2,36 млрд руб.», - сказал собеседник агентства, уточнив, что данные деньги были получены от Сбербанка в качестве кредитов, которые якобы планировалось направить на развитие проектов группы в сфере недвижимости.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Баласанян был задержан накануне. Следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только его, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, отмечала газета.