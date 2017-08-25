Структура Алексея Мордашова хочет купить российско-финляндскую клинику «Ава-Петер»

Структура Unifirm Limited основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова планирует купить российско-финляндскую клинику «Ава-Петер» в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как сказано в материалах антимонопольного ведомства, в ФАС поступило ходатайство от зарегистрированной на Кипре инвестиционной компании Unifirm Limited о покупке 100% клиники «Ава-Петер», расположенной в Петербурге. ФАС рассмотрит ходатайство в течение 30 дней.

В пресс-службе «Северстали» отказались комментировать сделку. Однако источник ТАСС в компании подтвердил, что Unifirm Limited - это одна из компаний, через которую Мордашов владеет акциями «Северстали».

Владельцами «Ава-Петер», согласно базе «Спарк», являются финляндская компания «Сканферт» - 47,01%, АО «НМЦ холдинг» - 36,63%, Международная финансовая корпорация - 11,14%, генеральный директор Глеб Михайлик - 5,22%.