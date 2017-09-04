Турпоток из России в Черногорию за семь месяцев снизился втрое

Турпоток из России в Черногорию за семь месяцев 2017 г. снизился в три раза. По данным управления статистики Черногории, за семь месяцев 2017 г. страну посетили порядка 50 200 россиян, это втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (156 700 человек).

Чаще всего в Черногорию приезжают туристы из Сербии, на втором месте - россияне. Снижение турпотока по сравнению с прошлогодним пришлось на летние месяцы: в июне количество туристов из России снизилось на 62%, с 46 600 человек до 18 800. В июле в Черногории побывало 20 400 россиян, хотя год назад в это же время их было 84 800 человек.

Как отмечается в сообщении издания Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news, на снижение турпотока могло повлиять «появившееся в конце апреля предупреждение МИД РФ о неблагоприятной обстановке и русофобии в Черногории». При этом в 2015 г. на фоне падения рубля и напряженной политической обстановки турпоток из России в Черногорию упал на 7%, напоминает издание.

«У нас действительно заметное падение потока в Черногорию, сезон явно ниже ожиданий. Но я считаю, что спрос упал не из-за заявления МИД, а из-за открытия Турции и высоких цен на черногорские отели», - сказала RATA-news менеджер компании «Ванд тревел» Людмила Мельник.

Генеральный директор компании «Де Визу» Алексей Лебедь говорит о двух принципиальных факторах, повлиявших на сезон. «С одной стороны, определенная часть туристов прислушалась к рекомендации официальных российских властей. С другой, открыли Турцию, да еще с низкими ценами. Мы в прошлом сезоне почувствовали приток "турецких" туристов, сейчас пошло обратное движение», - отметил эксперт.