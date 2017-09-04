Мосгорсуд оставил в сизо топ-менеджера «Роснано» Горькова

Мосгорсуд в понедельник признал законным продление до 9 ноября срока ареста управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова по обвинению в махинациях с денежными средствами корпорации в размере 738 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Решение Басманного суда о продлении в отношении обвиняемого Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября 2017 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — сказал собеседник агентства в суде.

По информации следствия, Горьков с 2011 по 2013 г. вопреки интересам «Роснано» размещал на постоянной основе деньги корпорации в Смоленском банке в размере от 460 до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания, фактически, считает следствие, финансируя его деятельность.

Уголовное дело в отношении топ-менеджера было возбуждено 9 июня 2017 г. Горькову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК России). Вину он не признал, на момент отзыва лицензии у банка у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации, а за восемь месяцев до отзыва лицензии у указанного банка с финансовой должности он был переведен на другую.