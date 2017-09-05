«Ашан Россия» собирается перевести собственные торговые марки под единый бренд

«Ашан Россия» собирается перевести собственные торговые марки под единый бренд «Ашан» для развития экспорта произведенной торговыми марками продукции в России, передает «Интерфакс».

«Мы хотим менять систему продаж "Ашана" и отношения с клиентами. Мы начали с брендов магазинов, потом мы будем менять наши собственные торговые марки, все бренды мы решили унифицировать и создать уникальный бренд, который будет флагманом», - рассказал директор по бренду «Ашан Россия» Матье Кобаррер.

На данный момент в российских магазинах «Ашан» представлено 29 частных марок сети в категориях продовольственных товаров. До конца года компания собирается начать тестовые продажи безалкогольных напитков под единым брендом, полный переход на единый бренд займет около двух лет.

Унификация частных марок будет способствовать развитию экспорта российских товаров в магазины в других странах, поскольку бренд Auchan знаком потребителям во всех регионах присутствия ритейлера, отметила директор по коммуникациям «Ашан Россия» Мария Курносова.