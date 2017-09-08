«Обувь России» готова предложить около 40% акций на IPO

Обувной ритейлер «Обувь России» может предложить инвесторам около 40% акций в рамках IPO на Московской бирже, сообщил ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке. «Пока в планах размещение 40% акций, в основном за счет допэмиссии бумаг. Существующие акционеры вряд ли будут продавать бумаги», - считает он.

По его словам, компания рассчитывает привлечь как можно больше розничных инвесторов при первичном размещении. «Массовый инвестор знает компанию, для него этот бренд известен, поэтому очень рассчитываем на них», - добавил он.

Размещение должно состояться в октябре, заключил источник.

«Обувь России» заявляла о намерении стать публичной еще в 2013 г. В августе стало известно, что среди акционеров компании появился «Онэксим» Михаила Прохорова, которому принадлежит около четверти ритейлера.