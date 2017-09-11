Новый гендиректор «Россетей» Ливинский вступил в должность 11 сентября

Совет директоров ПАО «Россети» назначил Павла Ливинского гендиректором компании вместо Олега Бударгина. Ливинский вступил в должность 11 сентября, сообщила компания.

О том, что Ливинский станет новым гендиректором «Россетей», стало известно в начале сентября, когда с ним провел встречу премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Это очень большое хозяйство, очень важное для функционирования всех звеньев российской экономики. С учетом вашего опыта работы в энергетике, надеюсь, вы с этими задачами справитесь», – сказал глава правительства.

Павел Ливинский родился 19 февраля 1980 г. в Челябинске. С 2011 г. – генеральный директор ОАО «Объединенная энергетическая компания». В 2013 г. перешел на должность руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы. С 2017 г. возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, указывается в сообщении «Россетей».

Олег Бударгин возглавлял «Россети» с момента создания в 2013 г. – тогда по указу президента Владимира Путина к «Холдингу МРСК», управляющему распределительными сетями по стране, была присоединена ФСК, отвечавшая за электросети напряжением свыше 110 кВт. Бударгин, с 2009 г. работавший гендиректором ФСК, перешел в руководство новой компании.