Гендиректору сахалинской «дочки» «Роснефти» предъявлено обвинение в коммерческом подкупе

Гендиректору «РН-Сахалинморнефтегаз» («дочка» «Роснефти») Андрею Бардину, задержанному в Москве, предъявлено обвинение в коммерческом подкупе.

«Бардин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК», - следует из ходатайства об аресте фигуранта, оглашенного следователем в суде Таганском суде Москвы.

По версии следствия, Бардин совместно с неустановленными лицами вымогал денежные средства от генерального директора коммерческой организации и получил 1 млн руб. за содействие в допуске компании к тендеру.

Ранее в пресс-службе «Роснефти» сообщили о пресечении службой безопасности компании попытки совершения гендиректором «РН-Сахалинморнефтегаз» Бардиным действий коррупционного характера.