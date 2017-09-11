Саудовская Аравия сняла запрет на поставки из России мяса и яиц

Управление Саудовской Аравии по продовольствию сняло временный запрет на поставки из России говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц. Помимо этого был снят запрет на ввоз переработанной мясной продукции российского производства.

«Технические специалисты Управления рекомендовали снять запрет на ввоз говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц из Российской Федерации в ответ на предпринятые меры со стороны соответствующих служб России по контролю над заболеваниями…, а также меры по регистрации и контролю за производствами говядины, баранины, козлятины и мяса птицы», — говорится в сообщении ведомства.