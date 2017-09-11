ФАС изучает сделку по покупке акций «Роснефти» китайской CEFC

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает сделку по покупке китайской CEFC 14,16% акций «Роснефти» у консорциума швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA. В пресс-службе ведомства сообщили, что, скорее всего, согласования для сделки не потребуется.

«Ходатайство к нам не поступало, но, возможно, и не должно. Мы сейчас изучаем вопрос, и если это частная компания, то согласования с ФАС не требуется», — сказал представитель ФАС.

В пятницу стало известно, что консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара продает 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.