Минэнерго прогнозирует прирост добычи газа на шельфе Арктики до 34 млрд кубометров

Минэнерго России ожидает рост добычи нефти на шельфе Арктики в 2017 г. до 26 млн т с 22,3 млн т, газа – до 34 млрд куб. м с 32,9 млрд куб. м, сообщил замминистра Кирилл Молодцов, выступая на Международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа.

«В прошлом году мы добыли на шельфе больше 22,3 млн т нефти и больше 32,9 млрд куб. м газа. Это практически на 18% больше, чем в 2015 г. (по нефти), и практически на 4% больше по газу. Таких же результатов ожидаем по этому году. Добыча по нефти составит порядка 26 млн т, по газу – 34 млрд куб. м газа», – сказал Молодцов.