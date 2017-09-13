Отсидевший в тюрьме за взятки южнокорейский бизнесмен стал миллиардером благодаря кроссовкам Nike

71-летний южнокорейский бизнесмен Пак Йен Чха, осужденный ранее за взяточничество и отсидевший в тюрьме, сумел заработать после выхода из нее состояние в размере $1,3 млрд на пошиве кроссовок для компании Nike, пишет Bloomberg.

В конце 1980-х гг. бизнесмен построил империю под названием Taekwang Industrial Co., в которой в настоящий момент работают около 70 000 сотрудников. Как отмечает агентство, в прошлом году компания Пак Йен Чха произвела 60 млн кроссовок Nike, проданных во Вьетнаме, Индонезии и Китае.

На сегодняшний день бизнесмен и его дети владеют 98,4% компании, при этом он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует создать также предприятие по производству удобрений и,возможно, купить долю в портовом операторе.

Вместе с тем, как подчеркивает Bloomberg, еще около десяти лет назад достижение таких успехов казалось невозможным, поскольку Пак Йен Чха был замешан в многомиллионном коррупционном скандале с участием высокопоставленных южнокорейских лиц. В 2011 г. он был обвинен во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов и приговорен к 30 месяцам заключения.

Во время нахождения в тюрьме бизнесмен нанял менеджеров, которые занимались управлением его компанией под его руководством. В результате выручка предприятия росла на 20% каждый год во время пребывания Пак Йен Чха в местах лишения свободы. Когда он вышел из тюрьмы в 2014 г., он вернулся к управлению Taekwang Industrial Co. и с тех пор выручка компании только продолжает расти, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, в прошлом году выручка компании выросла на 14,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла почти $1,6 млрд. Представитель компании не стал комментировать эти данные.