Ливан снова перенес сроки тендера на шельф

Розыгрыш лицензий на геологоразведку шельфовых блоков Ливана снова отложен, пока на месяц. Дедлайн на подачу заявок продлен до 12 октября 2017 г., говорится в сообщении министерства энергетики и водных ресурсов Ливана. Ранее министр энергетики Ливана Цезарь Али Халиль говорил, что заявки должны быть поданы не позднее 15 сентября, а контракты с победителями конкурса будут подписаны до конца осени.

Из российских компаний готовность участвовать в тендерах в этом году подтвердили только «Новатэк» и «Лукойл», следует из материалов министерства. «Новатэк» планирует принять участие в тендере, объявленном правительством Ливана на 12 октября, в составе международного консорциума в роли неоперационного партнера», - сообщил представитель компании. Кого компания рассматривает в качестве возможных партнеров, «Новатэк» не уточняет.

Откладывать тендеры на освоение шельфовых блоков Ливана становится плохой традицией. С момента первого объявления о их проведении (в 2013 г.) они переносились более пяти раз из-за нестабильной политической обстановки в стране. Однако при новом правительстве это сделано впервые.