«Коммерсантъ» узнал о наличии у сыновей Грефа и Дмитриева общего бизнеса

У сыновей президента Сбербанка Германа Грефа и вице-президента Торгово-промышленной палаты, ранее возглавлявшего ВЭБ, Владимира Дмитриева появился общий бизнес, пишет газета «Коммерсантъ». Созданное этой весной ООО «Чистая логистика» стало совладельцем мусоровозной «МКМ-логистики» - одного из крупнейших в московском регионе операторов по транспортировке отходов с портфелем госконтрактов на 40,2 млрд руб.

По информации kartoteka.ru, в марте этого года в Москве было зарегистрировано ООО «Чистая логистика», в котором 50 и 40% владеют Степан и Павел Дмитриевы, еще по 5% принадлежит Олегу Грефу и гендиректору компании Валерию Есауленко (в 2012–2013 гг. гендиректор «НЭО Центра», под его началом работал Олег Греф). По словам источников газеты, сыновья Дмитриева давно дружны с Олегом Грефом.

В июне «Чистая логистика» купила 33,33% долей ООО «МКМ-логистика», занимающегося транспортировкой отходов. ООО с годовой выручкой 2,2 млрд руб. и портфелем госконтрактов на 40,2 млрд руб.— крупнейшая мусоровозная компания в регионе, которая вывозит бытовые и крупногабаритные отходы, грунт и снег из ЮЗАО и ЗАО по контракту с департаментом ЖКХ Москвы. В апреле «МКМ-логистика» получила контроль в ООО «Региональный оператор «Восток», собирающем отходы в Тульской области.