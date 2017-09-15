Аэропорт «Внуково» купил 50% Авиационно-топливной компании

Международный аэропорт «Внуково» 13 сентября приобрел 50% Авиационно-топливной компании и 50% голосующих акций Топливо-заправочного сервиса.

«Внуково» — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 000 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полетов аэропорта охватывает всю территорию России и страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.

Пассажиропоток аэропорта Внуково в январе - июле 2017 г. составил 10 млн, что на 37,7% больше аналогичного показателя 2016 г.