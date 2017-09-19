Котировки «Трансаэро» рухнули на 45% перед приостановкой торгов на бирже

Котировки «Трансаэро» рухнули почти на 45% и обновили минимумы перед приостановкой торгов бумагами на Московской бирже.

К 11.14 мск котировки «Трансаэро» упали на 44,44% до 0,175 руб. С начала сентября бумаги подешевели более чем в 6 раз, с уровня 1,4 руб., уточняет «Интерфакс».

20 сентября торги бумагами на Московской бирже будут приостановлены, так как на прошлой неделе Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом «Трансаэро» и ввел на шесть месяцев процедуру конкурсного производства.

«Трансаэро» была второй крупнейшей российской авиакомпанией, в 2014 г. перевезла 13,4 млн человек, принадлежит супругам Александру и Ольге Плешаковым (последняя была также гендиректором). В октябре 2015 г. правительство решило все-таки банкротить «Трансаэро». Купить ее и спасти хотел совладелец S7 Group Владислав Филев, но власти не дали ему шанса: 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро», 16 декабря 2015 г. в авиакомпании введена процедура наблюдения.