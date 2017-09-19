Во «Внуково» произошел сбой в системе обработки багажа

В московском аэропорту «Внуково» во вторник произошел сбой системы обработки багажа фирмы Vanderlande. Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель аэропорта, сбой случился в 9.00 мск, к 11.20 мск работа системы была восстановлена. В погрузочных работах задействовали «человеческий ресурс», добавил он и заверил, что существенных задержек рейсов из-за случившегося не было.

Тем не менее «с небольшими задержками» происходит выдача багажа прилетевших в аэропорт пассажиров, которая достигает «около 30 минут», цитирует «Интерфакс».

Агентству «Москва» в пресс-службе «Внуково» объяснили, что обслуживание вылетающих пассажиров в этой ситуации было приоритетом аэропорта. «Просим тех пассажиров, для которых Москва является конечным пунктом прибытия, с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, так как им в настоящее время багаж выдается с небольшими задержками», – сказал собеседник агентства.

В паблике Mash ранее появилось сообщение, что во «Внуково» вышла из строя вся багажная система аэропорта, в результате чего порядка 300 человек не смогли вылететь.