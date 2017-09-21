Роспотребнадзор не нашел фипронила в российской и белорусской продукции из яиц

Эксперты Роспотребнадзора проверили продукцию крупнейших российских птицефабрик — «Роскар», «Волжанин» и «Белянка». «В яйцах указанных производителей не выявлено превышения содержания фипронила и его производных, продукция безопасна для потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Также проведены исследования яичного порошка, произведенного в Белоруссии. «Превышения содержания фипронила и его производных не установлено», — сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство продолжит исследование продукции.

Ранее сообщалось, что яйца со следами инсектицида фипронила с ферм Бельгии, Германии и Нидерландов обнаружены в 15 странах, как в Евросоюзе, так и за его пределами. Это Швеция, Франция, Великобритания, Австрия, Ирландия, Италия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Дания. Также зараженные яйца попали в Швейцарию и Гонконг.