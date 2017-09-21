Медведев: США хотят похоронить «Северный поток 2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, что США хотят похоронить проект газопровода «Северный поток 2» «при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая недвусмысленное воздействие на Европейский Союз». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Финляндии Юхой Сипиля.

По его словам, позиция Еврокомиссии по строительству газопровода при этом также не прагматична и неприемлема для России. Он пояснил, что она заключается в том, чтобы действительно предложить России подписать отдельное соглашение по «Северному потоку 2».

«На наш взгляд, это неприемлемо с точки зрения равенства отношения ко всем инвесторам, поскольку подобные проекты реализовывались вне всяких соглашений на основании двусторонних договоренностей. Но переговоры об этом естественно еще продолжаются», - отметил Медведев (цитата по ТАСС).

Глава правительства добавил, что Финляндия занимает в отношении проекта «конструктивную позицию», оценивая его экономическую эффективность и не политизируя ситуацию вокруг него, передает «Интерфакс».

Премьер министр Финляндии Юха Сипиля в свою очередь заявил, что для его страны главными вопросами по «Северному потоку 2» остаются экологические и экономические. При этом он добавил, что страна не является получателем газа по этому проекту, поэтому относится к нему нейтрально.