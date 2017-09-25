Суд подтвердил взыскание 5,5 млн рублей с российского предпринимателя в пользу Депардье

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник подтвердил решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с индивидуального предпринимателя (ИП) Елены Лазаревой 5,5 млн руб. в пользу актера Жерара Депардье, сообщает «Интерфакс». Француз пытался отсудить у Лазаревой 6,7 млн руб., которые ей были перечислены через признанный банкротом Пробизнесбанк. 30 июня столичный арбитраж взыскал с россиянки в пользу Депардье 5,5 млн руб., частично удовлетворив заявление истца. Лазарева подала апелляцию. 25 сентября ее отклонил Девятый арбитражный апелляционный суд.

Представитель Депардье утверждал, что актер пытается вернуть деньги, которые по неизвестной причине были перечислены ответчице со счета актера в Пробизнесбанке. В первой инстанции он смог объяснить суду, как Лазарева получила эти деньги, но представил документы, которые подтверждали перечисление ей денег через Пробизнесбанк. «Мой доверитель не дает денег в долг, он профессионально занимается актерской деятельностью», – сказал адвокат Депардье.

Три иска к Лазаревой на общую сумму около 7,3 млн руб. Депардье подал в Арбитражный суд Москвы в конце 2016 г.

На одном из прошлых заседаний представитель ответчицы заявила, что Лазарева с 2011 г. оказывала истцу финансовые и юридические консультационные услуги в отношении Саранского ликероводочного завода. Общение происходило через Арно Фриле, который позиционировал себя как представитель Депардье на основании нотариально заверенной доверенности, выданной в 2013 г. Фриле давал ИП указания, в том числе по списанию денежных средств. «Денежные средства перечислялись на счет Елены Лазаревой и использовались в интересах Жерара Депардье», – сказала адвокат. Она требовала привлечь Фриле к тяжбе в качестве третьего лица.

Лазарева заявила суду, что по договоренности с Фриле занималась оформлением для Депардье статуса индивидуального предпринимателя с целью оптимизации налогообложения в России после получения гражданства. 10 млн руб. были перечислены ИП семью платежными поручениями. По словам ответчицы, 5 млн руб. из них она получила за услуги по сопровождению сделки Депардье с Саранским ликероводочным заводом, который выпустил партию водки с именем актера.

14 февраля 2017 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил еще один иск Депардье о взыскании с ИП Лазаревой более 591 000 руб., 500 000 руб. неосновательного обогащения и проценты, это решение подтвердили более высокие инстанции.

В 2013 г. Депардье получил российское гражданство и квартиру в Саранске, где и был зарегистрирован.