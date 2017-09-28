Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 сентября 2017 года
Политика
Суд над бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым привлекает внимание к фигуре главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина читать на WSJ.com
Президент США Дональд Трамп обвинил Facebook в том, что она была настроена против него во время предвыборной кампании. В то же время комитет по разведке сената США вызвал руководителей Facebook, Google и Twitter на слушания по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы читать на WSJ.com
Референдум о независимости Каталонии, который намечен на воскресенье, станет проверкой лояльности местной полиции правительству Испании. Мадрид требует предотвратить голосование, но многие полицейские не собираются этого делать читать на WSJ.com
Крупный план
Борьба за независимость Каталонии свидетельствует о серьезном разладе в испанском обществе читать на FT.com
Расследование FT описывает противостояние бежавшего из Казахстана миллиардера Мухтара Аблязова и президента страны Нурсултана Назарбаева читать на FT.com
Экономика
Республиканцы представили план реформы налогового законодательства США, направленной на его упрощение и снижение налогов. Он предполагает снижение ставки налога на прибыль корпораций с 35 до 20% читать на WSJ.com читать на FT.com
Президент ЕЦБ Марио Драги хотел бы, чтобы профсоюзы требовали сильнее повысить зарплаты. Он уверен, что опережающие низкую инфляцию темпы роста заплат помогут восстановлению экономики еврозоны читать на FT.com
Слияние Alston с железнодорожным бизнесом Siemens и другие недавние сделки свидетельствуют, что президент Франции Эммануэль Макрон готов нарушить традицию защиты стратегических национальных активов от иностранных инвесторов в пользу создания европейских гигантов читать на FT.com
Около 93% курдов проголосовали на референдуме за независимость от Ирака. Но экономика региона сильно зависит от Багдада, Турции и Ирана, которые недовольны проведением голосования и пригрозили закрыть границы читать на WSJ.com читать на FT.com
Американский город Эльмира процветал благодаря крупному торговому центру. Но закрытие магазинов на фоне упадка традиционного розничного сектора негативно отразилось на всей экономике города читать на WSJ.com
Индустрия
Итальянская судостроительная компания Fincantieri договорилась с правительством Франции приобрести контроль над STX France читать на WSJ.com
Китайские власти заявили, что не будут помогать ChemChina приобрести швейцарскую Syngenta за $44 млрд. Ранее это предположило рейтинговое агентство S&P, так как у обеих компаний большие долги читать на FT.com
Автомобили
Качество китайских автомобилей приближается к уровню иностранных конкурентов, показывает исследование JD Power читать на FT.com
Энергоресурсы
Турция стремится снизить свою сильную зависимость от энергоресурсов из России, поэтому она ищет альтернативные источники поставок читать на FT.com
Независимые НПЗ в Китае испытывают проблемы из-за избыточных мощностей в секторе и замедления роста спроса на топливо в стране читать на FT.com
Финансы
Совокупное состояние богатых инвесторов выросло на 8,2% до $63,5 трлн, согласно докладу Capgemini читать на WSJ.com
Объем сделок фондов прямых инвестиций вырос до $212 млрд в первые девять месяцев этого года, что является лучшим результатом с 2007 г., по данным Thomson Reuters. Этому поспособствовали наличие капитала и благоприятные условия займов читать на FT.com
HSBC планирует переманить клиентов у конкурентов с помощью приложения, которое позволит им видеть все свои счета, в том числе находящиеся в других банках. Это станет возможным благодаря новым правилам регулирования отрасли в Европе, которые вступят в силу со следующего года читать на FT.com
Технологии
Toshiba наконец заключила соглашение о продаже своего подразделения полупроводников за $18 млрд консорциуму во главе с Bain Capital. Также в него входят Apple, Dell и другие инвесторы читать на WSJ.com читать на FT.com
Apple заинтересована в закупке передовых жидкокристаллических дисплеев для некоторых iPhone в 2018 г. Это свидетельствует, что технология по-прежнему востребована, несмотря на появление новых типов дисплеев читать на WSJ.com
Правительство США нуждается в специалистах по кибербезопасности. Но проблема в том, что спрос на них велик и в частном секторе, который может предложить более высокую зарплату читать на WSJ.com
Медиабизнес
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года читать на WSJ.com читать на FT.com
Онлайн-видеоплатформа Roku привлекла около $219 млн во время IPO в среду. Ее стоимость составляет $1,3 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com
Оказалось, что китайское изданиеThe Washington Post не имеет отношения к американской газете. Наличие сайта-двойника на китайском языке подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются иностранные компании в стране читать на FT.com
Потребительский рынок
Производители швейцарских часов в этом году настроены оптимистично благодаря росту продаж в Китае читать на FT.com
Uber закрывает убыточное подразделение Xchange Leasing, которое приобретало автомобили и давало их в лизинг водителям, не способным приобрести собственные читать на WSJ.com читать на FT.com
Из-за «эффекта Amazon», или роста популярности онлайн-торговли, котировки акций ритейлеров снижаются, в том числе за пределами США читать на WSJ.com
Bollman Hat, производитель шапок Kangol, переместил производство из Китая в США в прошлом году. Однако компании оказалось сложно снизить расходы и найти таких же умелых работников для своей фабрики читать на WSJ.com
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