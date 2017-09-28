Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 сентября 2017 года

Политика

Суд над бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым привлекает внимание к фигуре главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп обвинил Facebook в том, что она была настроена против него во время предвыборной кампании. В то же время комитет по разведке сената США вызвал руководителей Facebook, Google и Twitter на слушания по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы читать на WSJ.com

Референдум о независимости Каталонии, который намечен на воскресенье, станет проверкой лояльности местной полиции правительству Испании. Мадрид требует предотвратить голосование, но многие полицейские не собираются этого делать читать на WSJ.com

Крупный план

Борьба за независимость Каталонии свидетельствует о серьезном разладе в испанском обществе читать на FT.com

Расследование FT описывает противостояние бежавшего из Казахстана миллиардера Мухтара Аблязова и президента страны Нурсултана Назарбаева читать на FT.com

Экономика

Республиканцы представили план реформы налогового законодательства США, направленной на его упрощение и снижение налогов. Он предполагает снижение ставки налога на прибыль корпораций с 35 до 20% читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент ЕЦБ Марио Драги хотел бы, чтобы профсоюзы требовали сильнее повысить зарплаты. Он уверен, что опережающие низкую инфляцию темпы роста заплат помогут восстановлению экономики еврозоны читать на FT.com

Слияние Alston с железнодорожным бизнесом Siemens и другие недавние сделки свидетельствуют, что президент Франции Эммануэль Макрон готов нарушить традицию защиты стратегических национальных активов от иностранных инвесторов в пользу создания европейских гигантов читать на FT.com

Около 93% курдов проголосовали на референдуме за независимость от Ирака. Но экономика региона сильно зависит от Багдада, Турции и Ирана, которые недовольны проведением голосования и пригрозили закрыть границы читать на WSJ.com читать на FT.com

Американский город Эльмира процветал благодаря крупному торговому центру. Но закрытие магазинов на фоне упадка традиционного розничного сектора негативно отразилось на всей экономике города читать на WSJ.com

Индустрия

Итальянская судостроительная компания Fincantieri договорилась с правительством Франции приобрести контроль над STX France читать на WSJ.com

Китайские власти заявили, что не будут помогать ChemChina приобрести швейцарскую Syngenta за $44 млрд. Ранее это предположило рейтинговое агентство S&P, так как у обеих компаний большие долги читать на FT.com

Автомобили

Качество китайских автомобилей приближается к уровню иностранных конкурентов, показывает исследование JD Power читать на FT.com

Энергоресурсы

Турция стремится снизить свою сильную зависимость от энергоресурсов из России, поэтому она ищет альтернативные источники поставок читать на FT.com

Независимые НПЗ в Китае испытывают проблемы из-за избыточных мощностей в секторе и замедления роста спроса на топливо в стране читать на FT.com

Финансы

Совокупное состояние богатых инвесторов выросло на 8,2% до $63,5 трлн, согласно докладу Capgemini читать на WSJ.com

Объем сделок фондов прямых инвестиций вырос до $212 млрд в первые девять месяцев этого года, что является лучшим результатом с 2007 г., по данным Thomson Reuters. Этому поспособствовали наличие капитала и благоприятные условия займов читать на FT.com

HSBC планирует переманить клиентов у конкурентов с помощью приложения, которое позволит им видеть все свои счета, в том числе находящиеся в других банках. Это станет возможным благодаря новым правилам регулирования отрасли в Европе, которые вступят в силу со следующего года читать на FT.com

Технологии

Toshiba наконец заключила соглашение о продаже своего подразделения полупроводников за $18 млрд консорциуму во главе с Bain Capital. Также в него входят Apple, Dell и другие инвесторы читать на WSJ.com читать на FT.com

Apple заинтересована в закупке передовых жидкокристаллических дисплеев для некоторых iPhone в 2018 г. Это свидетельствует, что технология по-прежнему востребована, несмотря на появление новых типов дисплеев читать на WSJ.com

Правительство США нуждается в специалистах по кибербезопасности. Но проблема в том, что спрос на них велик и в частном секторе, который может предложить более высокую зарплату читать на WSJ.com

Медиабизнес

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года читать на WSJ.com читать на FT.com

Онлайн-видеоплатформа Roku привлекла около $219 млн во время IPO в среду. Ее стоимость составляет $1,3 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Оказалось, что китайское изданиеThe Washington Post не имеет отношения к американской газете. Наличие сайта-двойника на китайском языке подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются иностранные компании в стране читать на FT.com

Потребительский рынок

Производители швейцарских часов в этом году настроены оптимистично благодаря росту продаж в Китае читать на FT.com

Uber закрывает убыточное подразделение Xchange Leasing, которое приобретало автомобили и давало их в лизинг водителям, не способным приобрести собственные читать на WSJ.com читать на FT.com

Из-за «эффекта Amazon», или роста популярности онлайн-торговли, котировки акций ритейлеров снижаются, в том числе за пределами США читать на WSJ.com

Bollman Hat, производитель шапок Kangol, переместил производство из Китая в США в прошлом году. Однако компании оказалось сложно снизить расходы и найти таких же умелых работников для своей фабрики читать на WSJ.com

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