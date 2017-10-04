ФАС подозревает ряд фирм в крупнейшем картеле по строительству автодорог

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административное дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автомобильных дорог федерального значения. По материалам ведомства, общая сумма контрактов оценивается в 12 млрд руб.

«Потенциальный картель является крупнейшим в сфере дорожного строительства», — отметили в ФАС.

ФАС подозревает в нарушениях три компании: ООО «Технострой», ООО «СУ №908» и ООО ДК «Автодор». По мнению ведомства, они заключали антиконкурентные соглашения. Участвуя в конкурсах, компании создавали видимость конкуренции. Победители были известны заранее. В результате подобных действий начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1%.

«Качественная транспортная инфраструктура является одной из важнейших отраслей современной экономики, от состояния которой зависит экономическое развитие любой страны. Картелизация этой отрасли приводит к снижению его темпов», — заявил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.