Пенсионный картель развалился

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У агентов будет меньше причин переводить пенсионеров из фонда в фонд Андрей Махонин / Ведомости

Несколько крупных пенсионных фондов – «Сафмар», «Доверие», «Согласие» и «Газфонд пенсионные накопления» – договорились не платить агентам за привлечение клиентов из других НПФ. Сообщения об этом появились на сайтах фондов. Фонды объясняют решение тем, что так они защищают застрахованных лиц от «наиболее вопиющих злоупотреблений агентов» (цитата из сообщения НПФ «Сафмар»). Вновь оплачивать услуги агентов они, как следует из сообщения, будут, если изменится порядок переходов или процедура приема заявлений о переводе пенсионных накоплений через удостоверяющие центры.