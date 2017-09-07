ФАС подозревает роботов в сговоре

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Участники рынка с опасениями ФАС не согласны. Андрей Гордеев / Ведомости

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по борьбе с картелями в середине августа провело встречу с вендорами и ритейлерами электроники. Цель – обсудить программы для мониторинга и сравнения цен в интернете, так называемый парсинг. Об этом «Ведомостям» рассказали три участника встречи и подтвердили представители ФАС, «М.видео», «Связного» и «Ситилинка».

ФАС опасается, что широкое применение ценовых алгоритмов может привести к нарушению законодательства о конкуренции, передал «Ведомостям» через представителя начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев. В частности, чиновники подозревают, что роботы позволяют заключать и осуществлять антиконкурентные соглашения и незаконно координировать экономическую деятельность.

Программами, которые собирают и анализируют цены в интернет-магазинах, пользуются почти все крупные участники рынка, говорят три участника встречи с ФАС. Но служба установила, что некоторые торговцы и поставщики используют роботов, чтобы определять цены товара на полке или контролировать розничные цен на продукцию конкретного бренда, заявил Тенишев. «Ценовые алгоритмы, которые собирают информацию о розничных ценах реселлеров на товары конкретного бренда, сопоставляют с рекомендованными или минимальными ценами вендора, уведомляют нарушителей, рассматриваются ФАС как инструмент незаконной координации экономической деятельности реселлеров», – добавил он.

Кто именно из продавцов и поставщиков замечен в таких действиях, Тенишев не уточнил. Летом ФАС возбудила дело против «ЛГ электроникс рус», сообщало «РИА Новости»: ФАС полагала, что российская «дочка» LG использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG. Представители LG в России на запрос не ответили.

Участники рынка с опасениями ФАС не согласны. Программы сбора цен нужны лишь для автоматизации, сговориться с их помощью нельзя, уверен один участник встречи с чиновниками. С ним согласен его конкурент, также бывший на встрече. «Это современный инструмент изучения рынка, позволяющий заменить несколько человек, которые делали бы это сравнение вручную, обрабатывали и предоставляли информацию», – поясняет он. Кроме того, продолжает собеседник «Ведомостей», факт сбора цен у конкурентов не значит, что ритейлер установит ту же стоимость. Как управлять ценами с помощью парсинговых программ, вообще невозможно представить, разводит руками сотрудник одного из вендоров. Кроме того, программы исследуют цены из открытых источников, у конкурентов нет доступа к программе друг друга, данные никуда не передаются, поэтому координировать цены с помощью роботов не выйдет, рассуждает еще один участник встречи с ФАС.

Зарубежная практика Европейский регулятор в мае предупредил участников рынка о рисках использования программ мониторинга и корректировки цен. Одна из таких практик – использование программ для отслеживания в реальном времени цен у конкурентов и автоматической корректировки цен. Это может позволить координировать цены и сдерживать их снижение, писала FT.

«Ценовая разведка – наша ежедневная практика, продиктованная требованиями рынка и нашим позиционированием сети с низкими ценами», – говорит генеральный менеджер «Ситилинка» Михаил Славинский. «Ситилинк» использует парсинг, он же – в основе системы ценообразования, добавил он: роботы позволяют сократить трудозатраты.

Цены в ритейле зависят от нескольких факторов, добавляет представитель «Связного»: от закупочной цены, расчетной доходности товара и т. д. При определении розничной цены для каждого конкретного города и региона учитывается прежде всего рыночная ситуация, отмечает он. Ценовые алгоритмы только способствуют развитию конкуренции, уверен Славинский: «Российский ритейл до сих пор остается рынком цены».

Другой крупный продавец электроники в интернете – «Эльдорадо» во встрече с ФАС не участвовало, но также использует роботов для сбора цен на рынке, рассказала представитель ритейлера Юлия Завьялова. С тем, что с помощью алгоритмов можно координировать цены, Завьялова не согласна, о таких случаях на российском рынке ей ничего не известно.

Некоторые продавцы электроники и вовсе не используют такие программы. Например, так поступает Inventive Retail Group (сети re:Store, Samsung и др.), говорит ее представитель Людмила Семушина: «У нас единое ценообразование с офлайн-розницей».

ФАС решила привлечь участников рынка и создать рекомендации, как использовать ценовые алгоритмы, говорит Тенишев. Это призвано снизить риски нарушения антимонопольного законодательства, когда именно будут выработаны такие рекомендации, он затруднился сказать.

Представители Media Markt и «Вымпелкома» отказались от комментариев; их коллеги из «Мегафона» и МТС на запрос «Ведомостей» не ответили.

В подготовке статьи участвовал Валерий Кодачигов