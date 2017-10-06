«Алроса» привлечена к ответственности за нарушение требований безопасности

Управление государственного горного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело с 4 по 29 сентября проверку компании «Алроса». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ростехнадзор, в частности, проверил выполнение требований промышленной безопасности на следующих опасных производственных объектах: рудники «Удачный», «Айхал», «Интернациональный», «Мир», базисный склад ВМ Удачнинского ГОКа.

По результатам проверки ведомство выявило нарушения при ведении подземных горных работ, при хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, при эксплуатации грузоподъемных механизмов, объектов котлонадзора, эксплуатации электроустановок.

За нарушение требований безопасности юридическое лицо АК «Алроса» было привлечено к административной ответственности.

Также руководству «Алросы» были вручены акт и предписание с указанием выявленных нарушений обязательных требований. Ростехнадзор также составил два протокола о временном запрете деятельности и приостановке разрешения на ведение работ с взрывчатыми материалами промышленного назначения на руднике «Интернациональный».

«Алроса» пообещала устранить все нарушения до конца этого года. «В результате комплексной проверки Ростехнадзор выявил ряд нарушений в работе компании, больше половины из которых были устранены еще в ходе проверки, остальные будут устранены до конца года», - отмечается в комментарии компании.

4 августа произошло затопление рудника «Алросы» «Мир», на долю которого приходилось 10% добычи компании. Вода неожиданно хлынула в выработки. На тот момент под землей находился 151 рабочий. Сразу смогли эвакуироваться 142 человека, один попал под потоп, пробыл под землей 30 часов и впоследствии сумел выбраться сам в безопасное место. Восемь человек пропали без вести. Их поиски продолжались на протяжении трех недель, но 26 августа поисково-спасательная операция на руднике была завершена.