Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 октября 2017 года

Политика

Около 20 стран под давлением США ограничили дипломатические и экономические связи с Северной Кореей в последние месяцы читать на WSJ.com

Сотни тысяч людей в Барселоне устроили в воскресенье марш, выступая против отделения от Испании читать на WSJ.com

Президент Каталонии Карлес Пучдемон находится под давлением. Даже коллеги по политической партии призывают его не провозглашать независимость в одностороннем порядке читать на FT.com

США и Турция прекратили выдавать неиммиграционные визы гражданам друг друга. Это произошло после того, как на прошлой неделе Анкара арестовала турецкого сотрудника генконсульства США, подозревая его в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом. Анкара считает, что Гюлен стоит за прошлогодней попыткой госпереворота в стране читать на WSJ.com читать на FT.com

Куба — один из немногих оставшихся союзников Венесуэлы. Поэтому американские, европейские и другие дипломаты хотят это использовать и надеются, что Гавана поможет добиться смены власти в Венесуэле читать на FT.com

Экономика

Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за исследование того, как психология влияет на экономическое поведение людей читать на WSJ.com читать на FT.com

Мировая экономика продолжит уверенно расти в 2018 г., но Великобритания и Россия могут отстать от других стран, показывают опережающие индикаторы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) читать на WSJ.com

Федеральная резервная система США (ФРС), ЕЦБ и другие ведущие центробанки теперь ужесточают денежную политику на фоне восстановления мировой экономики, но риски, включая низкую инфляцию, остаются читать на WSJ.com

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предупредил, что в мире может возникнуть новый финансовый кризис из-за политики центробанков. По его мнению, из-за нее могут возникнуть и лопнуть пузыри читать на FT.com

Инвестиции в расширение Панамского канала, которое обошлось в $5 млрд, оправдывают себя. Судоходные компании направляют все больше кораблей с грузом для США через него, а не через Суэцкий канал читать на WSJ.com

Индустрия

США – крупнейший в мире экспортер мусора, идущего на переработку. При этом большую часть американского пластика и макулатуры покупает Китай. Но теперь Пекин ограничивает их импорт, так как у него и собственного мусора достаточно читать на WSJ.com

Пентагон взял под свой контроль снижение стоимости программы закупки истребителей F-35 у Lockheed Martin и ее партнеров читать на WSJ.com

Автомобили

Крупные комплектующие электромобилей Tesla Model 3 в начале сентября производились вручную, а не на автоматическом конвейере, утверждают знакомые с ситуацией люди. С этим может быть связано то, что Tesla выпустила лишь 260 таких электромобилей в III квартале читать на WSJ.com

Финансы

Михаил Задорнов, который должен воглавить «ФК Открытие», рассказал FT, что бывшие владельцы банка могут быть вынуждены вернуть активы, которые были заложены в качестве обеспечения по взятым в банке кредитам, если это потребуется для его рекапитализации читать на FT.com

Котировки акций Barclays продолжают падать, и у инвесторов возникают вопросы относительно стратегии гендиректора Джеса Стэйли, который расширяет инвестбанковский бизнес читать на FT.com читать на FT.com

У гендиректора Deutsche Bank Джона Крайана и председателя наблюдательного совета Пауля Ахляйтнера есть разногласия по поводу крупнейшего акционера банка – китайского конгломерата HNA Group. По словам источников, Крайан не хочет иметь никаких дел с HNA, что не нравится Ахляйтнеру, который и помог привлечь конгломерат читать на WSJ.com

Две многомиллионные сделки по покупке домов, в которых приняли участие гендиректор Guggenheim Partners Марк Уолтер и топ-менеджер инвесткомпании Александра Курт, вызвали беспокойство у сотрудников и клиентов. Некоторые клиенты обеспокоены возможным конфликтом интересов на фоне слухов о том, что между Уолтером и Курт есть личные отношения читать на WSJ.com

В октябре произошли некоторые из самых известных падений фондовых рынков. Но зачастую этот месяц был спокойным для инвесторов. Об этом свидетельствуют графики, отражающие ситуацию с 1900 г. читать на WSJ.com

Технологии

Alphabet в конце прошлой недели получила разрешение властей США на то, чтобы с помощью гигантских воздушных шаров восстановить мобильную связь в Пуэрто-Рико. Но компании еще нужно найти готового сотрудничать с ней оператора читать на WSJ.com

Компании, которые стали жертвами хакерских атак, часто подозревают, что их могли совершить конкуренты, а не обычные киберпреступники читать на FT.com

Медиабизнес

Совет директоров киностудии Weinstein Co. уволил ее сооснователя Харви Вайнштейна, вокруг которого разгорелся скандал из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотрудницам и актрисам читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Дорогие бренды, например Swatch, не хотят продавать свои товары через онлайн-платформу Amazon. Они требуют от компании активнее бороться с подделками и хотят, чтобы цены на их товары оставались высокими читать на WSJ.com

Walmart, чтобы повысить свою конкурентоспособность в борьбе с Amazon, намерена упростить процесс возврата товаров читать на FT.com

Конкуренты Uber в Париже пытаются отобрать у сервиса рыночную долю. Так, стартап Chauffeur Privé сейчас привлекает инвестиции в размере 50 млн евро читать на FT.com

Гендиректор Heineken Жан-Франсуа ван Боксмеер рассказал в интервью FT о том, как он расширил бизнес компании за рубежом с помощью поглощений читать на FT.com

Инвестор-активист Нельсон Пелтц, который хочет получить место в совете директоров Procter & Gamble по итогам голосования акционеров во вторник, рассказал FT, почему ему не нравится нынешняя структура компании читать на FT.com

Нельсон Пелтц хочет, чтобы Procter & Gamble больше сосредоточилась на нишевых брендах читать на WSJ.com

Менеджмент

Инженеры и архитекторы теперь могут использовать сенсоры для измерения качества воздуха и уровня температуры и освещения, чтобы строить офисы, в которых производительность сотрудников была бы высокой читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.