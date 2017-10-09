Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 октября 2017 года
Политика
Около 20 стран под давлением США ограничили дипломатические и экономические связи с Северной Кореей в последние месяцы читать на WSJ.com
Сотни тысяч людей в Барселоне устроили в воскресенье марш, выступая против отделения от Испании читать на WSJ.com
Президент Каталонии Карлес Пучдемон находится под давлением. Даже коллеги по политической партии призывают его не провозглашать независимость в одностороннем порядке читать на FT.com
США и Турция прекратили выдавать неиммиграционные визы гражданам друг друга. Это произошло после того, как на прошлой неделе Анкара арестовала турецкого сотрудника генконсульства США, подозревая его в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом. Анкара считает, что Гюлен стоит за прошлогодней попыткой госпереворота в стране читать на WSJ.com читать на FT.com
Куба — один из немногих оставшихся союзников Венесуэлы. Поэтому американские, европейские и другие дипломаты хотят это использовать и надеются, что Гавана поможет добиться смены власти в Венесуэле читать на FT.com
Экономика
Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за исследование того, как психология влияет на экономическое поведение людей читать на WSJ.com читать на FT.com
Мировая экономика продолжит уверенно расти в 2018 г., но Великобритания и Россия могут отстать от других стран, показывают опережающие индикаторы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) читать на WSJ.com
Федеральная резервная система США (ФРС), ЕЦБ и другие ведущие центробанки теперь ужесточают денежную политику на фоне восстановления мировой экономики, но риски, включая низкую инфляцию, остаются читать на WSJ.com
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предупредил, что в мире может возникнуть новый финансовый кризис из-за политики центробанков. По его мнению, из-за нее могут возникнуть и лопнуть пузыри читать на FT.com
Инвестиции в расширение Панамского канала, которое обошлось в $5 млрд, оправдывают себя. Судоходные компании направляют все больше кораблей с грузом для США через него, а не через Суэцкий канал читать на WSJ.com
Индустрия
США – крупнейший в мире экспортер мусора, идущего на переработку. При этом большую часть американского пластика и макулатуры покупает Китай. Но теперь Пекин ограничивает их импорт, так как у него и собственного мусора достаточно читать на WSJ.com
Пентагон взял под свой контроль снижение стоимости программы закупки истребителей F-35 у Lockheed Martin и ее партнеров читать на WSJ.com
Автомобили
Крупные комплектующие электромобилей Tesla Model 3 в начале сентября производились вручную, а не на автоматическом конвейере, утверждают знакомые с ситуацией люди. С этим может быть связано то, что Tesla выпустила лишь 260 таких электромобилей в III квартале читать на WSJ.com
Финансы
Михаил Задорнов, который должен воглавить «ФК Открытие», рассказал FT, что бывшие владельцы банка могут быть вынуждены вернуть активы, которые были заложены в качестве обеспечения по взятым в банке кредитам, если это потребуется для его рекапитализации читать на FT.com
Котировки акций Barclays продолжают падать, и у инвесторов возникают вопросы относительно стратегии гендиректора Джеса Стэйли, который расширяет инвестбанковский бизнес читать на FT.com читать на FT.com
У гендиректора Deutsche Bank Джона Крайана и председателя наблюдательного совета Пауля Ахляйтнера есть разногласия по поводу крупнейшего акционера банка – китайского конгломерата HNA Group. По словам источников, Крайан не хочет иметь никаких дел с HNA, что не нравится Ахляйтнеру, который и помог привлечь конгломерат читать на WSJ.com
Две многомиллионные сделки по покупке домов, в которых приняли участие гендиректор Guggenheim Partners Марк Уолтер и топ-менеджер инвесткомпании Александра Курт, вызвали беспокойство у сотрудников и клиентов. Некоторые клиенты обеспокоены возможным конфликтом интересов на фоне слухов о том, что между Уолтером и Курт есть личные отношения читать на WSJ.com
В октябре произошли некоторые из самых известных падений фондовых рынков. Но зачастую этот месяц был спокойным для инвесторов. Об этом свидетельствуют графики, отражающие ситуацию с 1900 г. читать на WSJ.com
Технологии
Alphabet в конце прошлой недели получила разрешение властей США на то, чтобы с помощью гигантских воздушных шаров восстановить мобильную связь в Пуэрто-Рико. Но компании еще нужно найти готового сотрудничать с ней оператора читать на WSJ.com
Компании, которые стали жертвами хакерских атак, часто подозревают, что их могли совершить конкуренты, а не обычные киберпреступники читать на FT.com
Медиабизнес
Совет директоров киностудии Weinstein Co. уволил ее сооснователя Харви Вайнштейна, вокруг которого разгорелся скандал из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотрудницам и актрисам читать на WSJ.com читать на FT.com
Потребительский рынок
Дорогие бренды, например Swatch, не хотят продавать свои товары через онлайн-платформу Amazon. Они требуют от компании активнее бороться с подделками и хотят, чтобы цены на их товары оставались высокими читать на WSJ.com
Walmart, чтобы повысить свою конкурентоспособность в борьбе с Amazon, намерена упростить процесс возврата товаров читать на FT.com
Конкуренты Uber в Париже пытаются отобрать у сервиса рыночную долю. Так, стартап Chauffeur Privé сейчас привлекает инвестиции в размере 50 млн евро читать на FT.com
Гендиректор Heineken Жан-Франсуа ван Боксмеер рассказал в интервью FT о том, как он расширил бизнес компании за рубежом с помощью поглощений читать на FT.com
Инвестор-активист Нельсон Пелтц, который хочет получить место в совете директоров Procter & Gamble по итогам голосования акционеров во вторник, рассказал FT, почему ему не нравится нынешняя структура компании читать на FT.com
Нельсон Пелтц хочет, чтобы Procter & Gamble больше сосредоточилась на нишевых брендах читать на WSJ.com
Менеджмент
Инженеры и архитекторы теперь могут использовать сенсоры для измерения качества воздуха и уровня температуры и освещения, чтобы строить офисы, в которых производительность сотрудников была бы высокой читать на WSJ.com
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