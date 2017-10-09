Путин 12 октября встретится с представителями Siemens и Metro

Президент России Владимир Путин 12 октября в Сочи проведет встречу с представителями деловых кругов Германии, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Эта встреча организуется по инициативе Восточного комитета германской экономики. Наш президент начнет эту встречу вступительным словом, затем состоится открытая дискуссия», - сказал Ушаков, уточнив, что на ней будут около 20 представителей немецкого бизнеса.

Помощник президента сообщил, что с Путиным встретятся главы таких компаний, как Bauer, Winter holl, Linde, Knauf, Siemens, Metro и др. Ожидается, что компании будут представлены их председателями правления и только Siemens будет представлять член правления компании Клаус Хельмрих.