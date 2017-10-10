РЖД планирует удвоить выручку к 2025 году

Выручка ОАО РЖД к 2025 г. должна вырасти в 1,8 раза до 2,8 трлн руб., EBITDA – в 2,4 раза до 758 млрд руб., а прибыль – увеличиться в 28 раз до 184,3 млрд руб. Таковы показатели базового сценария долгосрочной программы развития монополии до 2025 г., с которой ознакомился «Коммерсантъ». Источники издания подтвердили актуальность этих данных и заявили, что на днях текст будет разослан в профильные ведомства.

Документ предусматривает среднегодовой рост погрузки и грузооборота на 2,2 и 3,1% в базовом сценарии и 3,3 и 4,1% – в оптимистическом. К 2025 г. погрузка в зависимости от сценария должна достичь 1,49–1,63 млрд т. Для достижения этих показателей государство должно гарантировать РЖД долгосрочный рост тарифов: на 4% плюс еще 2% инфраструктурной надбавки в 2018 г., а в последующий период – по принципу «инфляция минус 0,1%». Хотя в компании и допускают, что этот коэффициент по итогам обсуждения может быть скорректирован. Для РЖД было бы предпочтительно, чтобы тарифы были установлены постановлением правительства. Сама компания обещает не искать бюджетных вливаний по грузовым перевозкам, но хочет иметь возможность давать увеличенные скидки – например, нефтяникам (50%) для привлечения высокодоходных грузов.

Главу «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова смущает источник прогнозов погрузки и грузооборота, которые легли в основу индексации. Он считает цифры «заведомо нереалистичными», доли высокодоходных грузов – завышенными, а угля – заниженными. В компании поясняют, что прогноз погрузки построен на основании межотраслевого баланса, данных грузоотправителей и в части энергоносителей – Минэнерго.

«Единственная неабстрактная величина в этом документе – высокая ставка индексации тарифа», – отмечает эксперт. Собеседник в ОАО «РЖД» рассчитывает, что бюджет исходя из эффективной индексации составит 6%, а номинальная – 8%.