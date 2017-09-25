Правительство отказалось от безвозмездного финансирования БАМа и Транссиба

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БАМ не дождался бюджетных денег Андрей Рудаков

Правительство решило сократить финансирование крупных проектов РЖД из бюджета. Модернизация Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей не получит финансирование из бюджета, следует из опубликованного Минфином проекта финансового документа на 2018 г. и плановый период 2019–2020 гг. Хотя в 2018–2019 гг. РЖД рассчитывала получить на эти стройки из бюджета 88,5 млрд руб., говорилось в паспорте проекта. Теперь финансирование для проекта предусмотрено только из ФНБ, подтвердил представитель Минфина.

Стройка века Предполагалось, что модернизация БАМа и Транссиба завершится в 2018 г., но, чтобы синхронизировать стройку с планами грузоотправителей, срок был сдвинут на 2019 г. Замедление перевозчик объяснял «общим снижением экономической активности в регионе», задержками с вводом месторождений угля, минерального сырья и производств (передавал «Интерфакс»). По данным РЖД, в 2016 г. по БАМу и Транссибу перевезли 126,3 млн т грузов (+11,7%). По словам представителя РЖД, к 2020 г. железнодорожная сеть сможет пропустить в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн т больше грузов в сравнении с 2012 г. (данные о перевозках не раскрываются). А второй этап проекта увеличит пропускную способность на 114 млн т, говорил ранее старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов.

В 2013–2019 гг. РЖД собиралась построить на БАМе и Транссибе более 580 км дополнительных путей, разъездов, реконструировать магистрали, железнодорожные станции, искусственные сооружения, электрифицировать пути. Весь проект оценивался в 562 млрд руб. Государство из бюджета готово было профинансировать 110 млрд руб., из ФНБ – 150 млрд руб. В 2013–2015 гг. РЖД из ФНБ и бюджета получила 71,5 млрд руб. Таким образом, РЖД оставалось получить 100 млрд руб. из ФНБ и 88,5 млрд руб. из бюджета. Но в августе поручением президента Владимира Путина финансирование ФНБ было увеличено до 150 млрд руб. А бюджетные расходы на стройки РЖД сведены к нулю. Таким образом проект недосчитался 38,5 млрд руб.

Сокращение вложений в развитие железных дорог на востоке России (в том числе БАМа и Транссиба) РЖД связывает с объявленной правительством политикой по сокращению расходов бюджета в размере до 10%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проспект к евробондам РЖД. Будет ли восполнена недостающая сумма из ФНБ или РЖД придется вкладывать эти деньги самой – не ясно. Минэкономразвития прорабатывает предложения по обеспечению проекта необходимыми средствами, сказал представитель ведомства.

Дефицит по-прежнему составляет 88 млрд руб., говорит представитель Минтранса. «Бюджет проекта пересматривается – он может быть дополнен вторым этапом. Дефицит бюджетных средств может быть восполнен на втором. Если параметры проекта будут увеличены и если правительство примет решение о дополнительных инвестициях за счет РЖД, можно рассмотреть возможность замещения средств бюджета дополнительными средствами ФНБ в сумме 88 млрд руб.», – говорит представитель Минтранса. Представитель РЖД от комментариев отказался.

К 2017 г. РЖД вложила в модернизацию БАМа и Транссиба 173,5 млрд руб. (см. график). Монополия собирается расширить инвестпрограмму, говорил ранее президент компании Олег Белозеров. Сейчас инвестпрограмма компании – 470 млрд руб., но она может вырасти до 510 млрд руб. Значительную часть средств, вырученных от 2%-ной надбавки к грузовому тарифу, РЖД в 2017 г. направила на финансирование БАМа и Транссиба, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Если и в 2018 г. надбавка сохранится, частично РЖД сможет покрыть нехватку финансирования, уверен он.

РЖД Железнодорожная монополия

Акционер – правительство (100%).

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2017 г.) – 1,08 трлн руб.

Чистая прибыль – 53,3 млрд руб.

Но вот возможности РЖД привлекать внешнее финансирование ограничены, считает Бурмистров. Долговая нагрузка РЖД на 30 июня была 2,08 EBITDA, а соотношение EBITDA и чистых процентных расходов (с учетом капитализируемых процентов) – 6,3. К концу 2017 г. дефицит бюджета монополии может достичь 100 млрд руб., оценивает Бурмистров. При этом возможности РЖД резко увеличить доходы ограничены из-за недостаточной пропускной способности БАМа и Транссиба. Сейчас пропускной способности БАМа и Транссиба «почти достаточно», считает источник в компании-грузоотправителе, но, если не начать работу над вторым этапом модернизации (см. врез), могут возникнуть проблемы.

Сокращение финансирования БАМа и Транссиба может привести к замедлению темпов реализации проекта, переносу сроков ввода части объектов, заметил ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов: пострадают от этого все – и РЖД, и грузоотправители. РЖД может попробовать сэкономить часть средств, но оптимизировать расходы на все 38,5 млрд руб. вряд ли получится, считает Баранов.