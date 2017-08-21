Путин поручил выделить из ФНБ 150 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба

Президент Владимир Путин поручил выделить 150 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры БАМа и Транссиба из фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Совещание состоялось 3 августа.

В 2017 г. должно быть выделено 100 млрд руб., в 2018 г. – 50 млрд руб.

Доклад о выполнении поручения должен быть сделан до 1 ноября текущего года, а затем повторяться с периодичностью в полгода.