Новый Центр управления полетами над Москвой введен в строй с опозданием

Новый Центр управления полетами (ЦУП) в Московском авиаузле введен в строй в ночь на вторник, сообщает ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД).

ЦУП должны были ввести в эксплуатацию к марту. Но работа комиссии «искусственно» задержалась еще на месяц, говорил источник «Коммерсанта». Издание сообщало, что ввод ЦУПа в строй был позже отложен с мая на октябрь, так как в здании центра протекала крыша.

Новый ЦУП пришел на смену системе шведского производства «Теркас», функционировавшей с 1981 г. Решение о его строительстве было принято еще в 2007 г. Генподрядчиком ЦУПа был выбран концерн «Алмаз-Антей» в 2009 г.

Объем «бюджетных и внебюджетных» средств, вложенных в создание ЦУПа, составляет 3,7 млрд руб., сообщила госкорпорация.

Московский центр управления воздушным движением обслуживает территорию площадью более 730 000 кв. м, на которой размещено 70 аэродромов: 16 – для полетов гражданской авиации, 48 – госавиации и 6 – экспериментальной авиации.