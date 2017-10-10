Из-за забастовки госслужащих авиакомпании отменили сотни рейсов во Франции

Во Франции Общее управление гражданской авиации (DGAC) рекомендовало авиакомпаниям сократить на 30% количество запланированных на 10 октября рейсов из-за забастовки. Как сообщает AFP, к забастовке и акциями протеста в этот день впервые за 10 лет призывают сразу девять профсоюзов, объединяющих госслужащих. Они призывают к протестам против политики правительства в их отношении. Призыв адресован к 5,4 млн сотрудникам госсектора. В этот день в 90 департаментах должны пройти в общей сложнаости 130 уличных акций. В связи с забастовкой ожидаются сбои в работе авиатранспорта, железнодорожных перевозок, больниц, бастовать могут полицейские и преподаватели.

В забастовке собирались принять участие авиадиспетчеры. Air France может осуществить во вторник около 75% ближних и средних рейсов, дальние рейсы перевозчика акция не должна затронуть, сообщает BFM TV. Easyjet c вечера понедельника и до утра среды отменила 104 рейсов во Францию и из Франции. Ryanair аннулировала 220 рейсов. Железнодорожная компания SNCF серьезных сбоев не ожидает.

9 октября Ростуризм предупредил сограждан о планирующейся на 10 и 11 октября забастовке во Франции. Ведомство рекомендовало учитывать риск сбоев в работе транспорта.