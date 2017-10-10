Руководитель ФАС назвал лучший вариант для «ВИМ-авиа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сегодня назвал лучший, по его мнению, вариант для проблемной авиакомпании «ВИМ-авиа». «Самый хороший способ [в этой ситуации] - присоединение к более крупному авиаперевозчику», - сказал чиновник журналистам.

Он отметил, что ФАС пока не получала заявок на покупку «ВИМ-авиа». На минувшей неделе вице-премьер России Аркадий Дворкович говорил, что покупкой «Вим-авиа» интересуются три российские компании.

В конце сентября стало известно о крупных долгах «ВИМ-авиа» перед аэропортами (по данным Росавиации - всего около 10 млрд руб.), после чего десятый крупнейший авиаперевозчик России прекратил чартерные рейсы. Билеты авиакомпании на тот момент приобрели почти 200 000 пассажиров, порядка 40 000 находились за рубежом. Пока деятельность «ВИМ-авиа» финансирует «Аэрофлот» по заявкам Росавиации за счет транссибирских роялти. Гендиректором «ВИМ-авиа» назначен антикризисный управляющий, бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин.

9 октября Минтранс сообщил о завершении программы перевозки пассажиров «ВИМ-авиа». После 15 октября все рейсы проблемной авиакомпании будут полностью завершены, ее судьба зависит от решения кредиторов.

Следственный комитет возбудил в отношении руководства «ВИМ-авиа» уголовное дело о мошенничестве, задержаны генеральный директор и главный бухгалтер компании Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. По версии следствия, менеджмент компании, не имея возможности исполнять услуги по перевозке пассажиров, продолжал продажу билетов, а также выводил активы компании с целью хищения. Владельцы перевозчика - супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы - скрылись за рубежом, их местонахождение устанавливается.