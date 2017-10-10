Dow Jones ошибочно сообщило о слиянии Google и Apple

Информационное агентство Dow Jones 10 октября выпустило на ленту новостей сообщение о приобретении компанией Google корпорации Apple. Сумма сделки якобы составляла $9 млрд. Позже агентство опровергло это сообщение, так как оно было «технической ошибкой», пишет The Verge.

В новости также сообщалось, что о возможном заключении сделки говорится в завещании основателя Apple Стива Джобса, передает телеканал CNBC.

«Сооснователь Google Ларри Пейдж начал тайные переговоры о сделке с ныне покойным Стивом Джоббсом в 2010 г. Сделка была анонсирована, когда в Купертино, Калифорния, зачитали завещание Джоббса», - говорилось в сообщении Dow Jones.

Согласно информации Dow Jones, сделка должна быть закрыта 11 октября. Офис Google при этом якобы переедет в главный офис Apple.

«Сотрудники Google сказали: "Кайф!"» - было написано в конце новости Dow Jones, выпущенной по ошибке.