Lufthansa договорилась о приобретении большей части Air Berlin

Крупнейшая авиакомпания ФРГ Lufthansa договорилась о приобретении большей части подразделений обанкротившейся Air Berlin, передает «Интерфакс» со ссылкой на ДПА, которое цитирует слова руководителя концерна Карстена Шпора.

В интервью газете Rheinische Post Шпор сообщил, что Lufthansa намерена купить у Air Berlin 81 самолет и трудоустроить около 3000 сотрудников. «В сумме на это будет выделено 1,5 млрд евро», - добавил глава компании. Одновременно он отметил, что Lufthansa готова «по справедливой цене» перевезти на родину пассажиров Air Berlin, застрявших по причине банкротства последней за границей.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии - Air Berlin - сообщил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании.