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Air Berlin может прекратить полеты с 28 октября

Немецкая авиакомпания Air Berlin может прекратить выполнять полеты с 28 октября, пишет Focus со ссылкой на письмо сотрудникам авиаперевозчика.

Как пишет издание, дочерние компании немецкого перевозчика - Nikki и Luftfahrtgesellschaft Walter - продолжат осуществлять рейсы. В письме также говорится, что результат переговоров о продаже Air Berlin компаниям Lufthansa и Easyjet станет известен в четверг.

«Через несколько дней мы узнаем больше», - уточняется в письме сотрудникам. В документе также рекомендуется сотрудникам компании обратить внимание на вакансии, имеющиеся на рынке труда.

15 августа началась процедура банкротства Air Berlin. По итогам 2016 г. убытки авиакомпании составили 780 млн евро.

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