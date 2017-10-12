В Кремле заявили о готовности Путина дать «необходимые разъяснения» представителям Siemens

Президент России Владимир Путин не предполагает обсуждать с представителями Siemens ситуацию с поставками турбин в Крым во время встречи с деловыми кругами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что, если вопрос на встрече будет подниматься, Путин будет готов дать необходимые разъяснения. «Это не встреча один на один с представителями Siemens, представители Siemens будут среди других представителей», - объяснил Песков.

Путин в четверг в Сочи проведет встречу с представителями деловых кругов Германии. От Siemens в ней примет участие член правления концерна Клаус Хелмрих.

В июле 2017 г. стало известно, что купленные «Технопромэкспортом» для строительства ТЭС в Тамани турбины Siemens были поставлены в Крым. Там «Технопромэкспорт» также ведет строительство двух электростанций. Siemens посчитал это нарушением контракта. Позже Совет Европы внес в санкционный список двух чиновников Минэнерго - Андрея Чемезова и Евгения Грабчака, гендиректора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилку и две «дочки» «Ростеха» — ООО «Технопромэкспорт» (покупатель турбин) и ОАО «Технопромэкспорт» (поставило их в Крым). Siemens в свою очередь подал иск к обоим «Технопромэкспортам» и своему СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин».