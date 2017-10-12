«Роснефтегаз» не раскрыл прогнозы по прибыли и дивидендам «Роснефти»

Холдинг «Роснефтегаз», которому принадлежит 50% плюс одна акция «Роснефти», не сообщил Росимуществу прогноз по дивидендам от этой нефтяной компании на 2018-2020 гг. Как передает «Интерфакс», это говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона о федеральном бюджете на эти годы. «Роснефтегаз» представил Росимуществу прогноз поступлений дивидендов на 2018-2020 гг. только по доходам от акций «Газпрома» и «Интер РАО», заметили аудиторы.

«Представленный АО "Роснефтегаз" прогноз не учитывает поступления по акциям ПАО "НК "Роснефть" в связи с отсутствием информации», - говорится в заключении Счетной палаты.

Также аудиторы сравнили прогноз Минфина, поступивший в Счетную палату, и уточненный прогноз Росимущества. Они пришли к выводу, что в прогнозе Минфина по 15 из 16 акционерных обществ параметры поступлений дивидендов оставлены без изменений, снижение объемов поступлений отмечается только по АО «Роснефтегаз».

«Роснефтегаз» представил Росимуществу прогноз поступлений дивидендов на 2018-2020 гг. от владения акциями «Газпрома» и «Интер РАО» в следующих объемах: в 2018 г. - 26,684 млрд руб., в 2019 г. - 9,373 млрд руб., в 2020 г. - 8,940 млрд руб.

Также «Роснефтегаз» не представил чиновникам прогноз своей чистой прибыли на 2018-2020 гг. «В связи с отсутствием в расчетах Минфина и Росимущества показателей чистой прибыли АО "Роснефтегаз", послуживших расчетной базой для определения объемов дивидендных платежей в плановом периоде, не представляется возможным признать достоверными расчеты Минфина и Росимущества. Также отмечается, что Росимуществом не принимались дополнительные меры по получению информации от АО "Роснефтегаз" в полном объеме», - цитирует «Интерфакс».

«Роснефтегаз», который принадлежит на 100% государству, входит в четверку крупных плательщиков, которые в 2018-2020 гг. должны обеспечить основной объем поступлений в федеральный бюджет доходов от перечисления дивидендов.

Ранее сообщалось, что «Роснефтегаз» не будет платить дивиденды за весь 2016 г. в дополнение к выплаченным в течение года промежуточным дивидендам в размере 717 млрд руб. из-за полученного в 2016 г. убытка.