ФАС узнала о сговорах при госзакупках питания на юге России на 3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) узнала о картельных сговорах при госзакупках продуктов питания социальными учреждениями на общую сумму около 3,14 млрд руб. Нарушения происходили в трех регионах Южного федерального округа, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление депутата Госдумы (координатор проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Антона Гетты.

По его словам, ведомство получило часть информации в закрытом режиме, «чтобы мошенники не успели подчистить хвосты». В общей сложности представители ОНФ передали ФАС данные о сомнительных закупках на сумму более 30 млрд руб.

«Присутствие картеля на закупках означает отсутствие снижения цены по крупным контрактам, несвоевременные поставки, некачественные продукты питания. Примером тому могут служить отравления детей в детских садах и школах», - сказал Гетта.

В 2016 г. ФАС выявила 262 сговора при госзакупках с участием органов власти.