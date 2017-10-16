«Газпром» снизил экспорт впервые после 14 месяцев роста

Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в первой половине октября снизился - впервые после 14 месяцев непрерывного роста. Причина - теплая погода в Европе и эффект высокой базы: год назад рост экспорта был аномальным из-за выгодного спреда между ценами контрактов «Газпрома» и спотовыми котировками. Текущие поставки остаются значительно выше уровней «нормального» 2015 г.

Как следует из данных «Газпрома», за первые 15 дней октября было экспортировано 7,4 млрд куб. м газа, что на 7,6% меньше, чем год назад (7,96 млрд куб. м), и на 8% больше, чем в 2015 г. (6,8 млрд куб. м). С 1 января по 15 октября 2017 г. экспортировано 148,6 млрд куб. м газа, что на 10,3%, или 13,9 млрд куб. м, больше, чем годом ранее.

В 2016 г. «Газпром» экспортировал в Европу 179,3 млрд куб. м газа – это был исторический максимум. До октября 2017 г. компания продолжала увеличивать поставки и, вероятно, обновит рекорд.

Добыча газа «Газпрома» за первую половину октября составила 21,7 млрд куб. м. Это на 2% больше, чем половина октябрьской добычи 2016 г. (октябрь - переходный месяц, в течение которого суточная добыча растет по мере понижения температуры). С начала года добыча составила 361,1 млрд куб. м газа - на 56,1 млрд куб. м (18,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На российском рынке «Газпром», по оперативным данным, с 1 января до 15 октября 2017 г. реализовал из газотранспортной системы на 11,6 млрд куб. м газа (7,6%) больше, чем за такой же период 2016 г.