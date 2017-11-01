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На «дочку» PepsiCo подали в суд из-за сброса 28 млн литров сока в Дон

Ведомости
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Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд на ООО «Лебедянский» (принадлежит компании PepsiCo), говорится на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура просит взыскать 6,1 млн руб. за разлитие более 28 млн л сока и загрязнение реки, уточняет ТАСС. «Лебедянский» уже заплатил штраф 30 000 руб., однако материальный ущерб выше, сообщает прокуратура.

В конце апреля 2017 г. на складе завода «Лебедянский» в Липецкой области обрушилась кровля. На видео с места события видна улица города, полностью затопленная соком, и искореженные металлоконструкции крыши рухнувшего склада.

Несколько тонн сока стекло в реку Дон. Допустимая концентрация загрязняющих веществ, попавших в реку, была превышена, говорится в сообщении прокуратуры.

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Политика
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Такси врезалось в пешеходов в центре Лондона

Ведомости
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В центре Лондона произошло ДТП: такси (черный кэб) выехало на тротуар и сбило несколько людей, об этом пишет The Telegraph. Событие произошло в районе Ковент-Гарден.

Водитель потерял контроль над управлением, сообщает The Telegraph со ссылкой на очевидца.

Это не теракт, уточнила полиция Лондона в Twitter. Водитель дает показания, есть двое пострадавших, говорится там же.

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«Ъ»: прокуратура Крыма просит ФСБ возбудить дело из-за диверсии на газопроводах и ЛЭП

Ведомости
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Прокуратура Крыма направила в управление ФСБ по республике материалы, собранные в ходе проверок аварийных мест на газопроводах и ЛЭП в Крыму. Надзорное ведомство просит возбудить уголовное дело по статье № 281 УК России о диверсии, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, дело скорее всего будет возбуждено 2 ноября.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что восстановительные работы завершены. В ближайшее время газ будет подан в дома жителей региона.

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Бизнес
Новости

Акции «Норникеля» достигли годового максимума

РБК
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Акции «Норникеля» на Московской бирже достигли максимума в этом году, передает rbc.ru. Сейчас они торгуются по 11 050 руб. за бумагу, капитализация компании составила 1,75 трлн руб.

Рост котировок произошел благодаря рекордным ценам на никель, уточняет rbc.ru.

В свою очередь цены на никель выросли благодаря спросу на электрокары - он необходим для производства их батарей. В течение последних двух дней цены на никель выросли более чем на 9% до самого высокого уровня с 2015 г., пишет Bloomberg.

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Экономика
Новости

ФРС оставила без изменений базовую ставку

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам без изменений - на уровне 1-1,25% годовых. Об этом говорится на сайте Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Данное решение совпало с ожиданиями участников рынка.

Такое решение было принято по итогам заседания, которое проходило 31 октября и 1 ноября. «Рынок труда продолжает расти, экономическая активность увеличивается», - говорится в документе. «Денежно-кредитная политика США остается приемлемой, что способствует дальнейшему укреплению условий на рынке труда и устойчивому возврату к инфляции на уровне 2%», - отмечается в документе.

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Политика
Новости

Полиция рассказала подробности подготовки теракта в Нью-Йорке

Ведомости
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Замначальника полиции Нью-Йорка Джон Миллер заявил в среду о том, что подозреваемый в совершении теракта на Манхэттене планировал атаку несколько недель, передает АВС. Ранее сообщалось, что уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, будучи за рулем пикапа, свернул на велодорожку и сбивал на большой скорости всех, кто попадался на его пути.

«По информации следствия, подозреваемый планировал теракт несколько недель и осуществил его от имени «Исламского государства», — заявил он во время пресс-конференции. По его словам, ранее Саипов не был замечен в каких-либо правонарушениях. На данный момент он находится в больнице, сотрудники ФБР его уже допросили. Во время задержания подозреваемый был ранен в живот.

«Похоже, что он почти точно выполнил инструкции, которые «Исламского государство» (запрещенная в России террористическая организация) разместило в соцсетях», - добавил Миллер.

Источники АВС в правоохранительных органах рассказали агентству, что в полиции считают, что Саипов занимался подготовкой к теракту один. У него не было подельников.

Теракт произошел 31 октября приблизительно в три часа дня в Нью-Йорке. В результате наезда пикапа на людей погибли восемь человек, более 10 получили травмы.

Наезд на людей в Нью-Йорке расследуют как теракт

Наезд на людей в Нью-Йорке расследуют как теракт
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Экономика
Новости

Москва потратит почти 196 млн рублей на разгон облаков 4 и 7 ноября

ТАСС
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Власти Москвы потратят на разгон облаков над столицей во время праздничных мероприятий 4 и 7 ноября почти 196 млн руб. Средства на эти цели будут выделены из городского бюджета, передает ТАСС.

Облака будут разгонять 10 самолетов Ан-12, Ан-26, ЯК-42. Для борьбы с осадками будут применяться такие химические средства, как гранулированная кислота, жидкий азот, порошкообразный спецреагент. Работы будет выполнять ГКУ «Экспертавтодор».

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Бизнес
Новости

Финансовые показатели The New York Times превысили прогнозы аналитиков

Ведомости
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Квартальная прибыль американской медиакомпании The New York Times Co (издатель одноименной газеты) превысила прогнозы аналитиков благодаря росту цифровых подписчиков, сообщает Reuters.

Чистая прибыль медиакомпании в III квартале выросла c $ 406 000 до $ 32,3 млн, говорится в отчетности компании.

«У нас был сильный квартал благодаря солидному росту цифровых подписчиков, рекламы и доходов от подписки», - приводятся в сообщении The New York Times Co слова президента компании Марка Томпсона.

По его словам, число подписок в III квартале выросло на 154 000 штук, или на 14% год к году.

Эти результаты отражают силу цифровой стратегии компании, а также спрос на качественную журналистику, отметил Томпсон.

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Политика
Новости

Адвокат Пучдемона предложил прокуратуре допросить экс-главу Каталонии в Бельгии

Ведомости
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Защита экс-президента женералитета (исполнительная власть) Каталонии Карлеса Пучдемона предложила Генпрокуратуре Испании допросить обвиняемого в мятеже на территории Бельгии. Ранее сам Пучдемон заявил, что он не собирается возвращаться в Испанию до тех пор, пока ему не будет гарантировано справедливое судебное разбирательство. Согласно законодательству Испании на родине ему грозит до 30 лет тюрьмы за организацию бунта.

В понедельник Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии. Их официально обвинили в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате госсредств. Пучдемон и бывшие члены парламента Каталонии были вызваны в суд 2 и 3 ноября для дачи показаний.

Пучдемон опасается ареста на территории Испании. «Я предложил допросить в Бельгии», - заявил адвокат Пучдемона Поль Бекарт агентству AP. «Он ждет, он хочет посмотреть, какой будет реакция испанского руководства, как будут разворачиваться события... На данный момент кошка все еще находится на дереве», - передает слова Бекарта El Pais.

Горячий референдум в Каталонии

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Бизнес
Новости

Россия получила доступ на рынок мяса Саудовской Аравии

Ведомости
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Саудовская Аравия разрешила российским предприятиям поставлять в страну мясо мелкого рогатого скота, говядину, мясо птицы и субпродукты. Разрешение получено и на экспорт молочной продукции и пищевых яиц. Первые партии продукции будут отправлены в Саудовскую Аравию в ближайшие дни. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

Россельхознадзор будет самостоятельно утверждать перечень российских предприятий, которые смогут поставлять продукцию Саудовской Аравии.

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МОК пожизненно дисквалифицировал двух российских лыжников

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал двух российских лыжников - Александра Легкова и Евгения Белова. Им запрещено участвовать в Олимпиадах. Помимо этого МОК лишил их медалей, завоеванных на Играх 2014 г. в Сочи. Результаты спортсменов были аннулированы. Об этом рассказал адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн.

Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпиады-2014. Слушания по делу о нарушениях состоялись 30 октября. «Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Освальда... признала виновными... Легкова и Белова», - говорится в заявлении Вишеманна. При этом комиссия МОК не стала запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

Вишеманн считает решение МОК выходящим за рамки результатов, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По его мнению, дело рассматривалось без расследования и без дополнительных доказательств. Запрет МОК также противоречит решению Спортивного арбитражного суда (CAS). «Решение заслуживает такого скандала, оно не соответствует заявлению президента МОК Томаса Баха о принятии решения только на основе надежных доказательств», - заявил адвокат.

В свою очередь руководство Федерации лыжных гонок России шокировано решением МОК. «Мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в CAS», - пояснила ТАСС президент федерации Елена Вяльбе.

«Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь», — прокомментировал ситуацию «Р-Спорту» Легков.

Что дарили олимпийцам за победу в Сочи

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Бизнес
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Сергей Полонский занялся бизнесом в сфере дополненной реальности

Ведомости
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Основатель Mirax Group Сергей Полонский запустил проект по разработке технологий дополненной реальности, рассказала агентству RNS помощник бизнесмена Мария Ромаданова.

Проект называется Х: эта платформа позволяет людям, находящимся в разных точках, в 3D-реальности собраться в одном месте, говорит она. Например, когда сотрудник надевает очки, перед ним возникает абсолютно точная цифровая копия станка, а рядом появляется сотрудник, который дает указания нажать определенную кнопку.

Партнеры - компания Awespace, презентация состоится в пятницу, уточнила Ромаданова.

В июле суд признал Полонского виновным по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса («мошенничество») и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако девелопер не стал отбывать срок: он освобожден за истечением срока давности.

По версии следствия, с 2008 по 2009 г. Полонский с совместно с членами совета директоров «Миракс групп» (переименована в Potok) Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым похитил деньги граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Кутузовская миля» и ЖК «Рублевская Ривьера».

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