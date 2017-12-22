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Россельхознадзор рассматривает возможность подать в суд на Danone

Россельхознадзор может подать иск к Danone из-за заявления компании о некачественном исследовании молочной продукции. Об этом рассказала журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, передает «Интерфакс».

Служба рассматривает вопрос подачи сразу двух исков к компании Danone — о защите деловой репутации и за распространение недостоверной информации в части безопасности вырабатываемой продукции, поставившей под угрозу жизнь и здоровье человека, сказала Мелано. По ее словам, служба не сомневается в точности проводимых лабораторных исследований, отмечает ТАСС. Информация, указанная в сообщении Danone, «недостоверна и разработана в угоду коммерческой выгоды компании», добавила Мелано. Испытание проб началось до истечения срока годности продукции, заверила она.

Ранее в Danone заявили, что исследование продукции проводилось через две недели после окончания ее срока годности, хотя в соответствии с законодательством подобные исследования должны быть проведены не позднее чем через 24 часа после взятия проб. «Мы гарантируем, что вся наша продукция полностью безопасна и соответствует законодательству России и Таможенного союза», - отметили в компании. «Никакие вещества, содержащие тетрациклин, на заводах группы компаний Danone в России не используются», - подчеркнули там.

В четверг, 21 декабря, Россельхознадзор сообщил, что обнаружил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», произведенном на молочном комбинате «Волгоградский» (принадлежит Danone). Служба отметила, что зарубежные поставки продукции завода, в том числе в страны ЕАЭС, будут идти под усиленным лабораторным контролем. При повторном выявлении антибиотиков введут ограничение на экспорт.