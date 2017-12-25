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Россельхознадзор снимет ограничение на поставки цейлонского чая

Россельхознадзор с 30 декабря снимет временное ограничение на поставку чая и всей растительной продукции из Шри-Ланки, сообщил журналистам руководитель ведомства Сергей Данкверт.

«По итогам переговоров принято решение под гарантии карантинной службы Шри-Ланки снять временные ограничения на поставки всей растительной продукции из Шри-Ланки с 30 декабря 2017 г. Вместе с тем Россельхознадзор будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки», – сказал Данкверт (цитаты по «Интерфаксу»).

По его данным, на Россию приходится более 10% всех экспортных поставок цейлонского чая из Шри-Ланки.

Россельхознадзор временно запретил ввоз всей растительной продукции из Шри-Ланки с 18 декабря после того, как в поставленной партии чая был обнаружен капровый жук. В то же время ведомство допустило партии, отгруженные до 18 декабря.

Представители Шри-Ланки предположили, что жуками была заражена упаковка. Они провели обеззараживание контейнеров, выразив готовность предпринять все возможные меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Сейчас на всей территории Шри-Ланки проводится исследование на наличие капровых жуков, запланирована аккредитация всех заводов, упаковочных станций и чайных складов.

Данкверт подчеркнул, что стороны пришли к договоренности, что все направляемые в Россию контейнеры будут обеззараживать, а все партии чая будут проходить лабораторный контроль.