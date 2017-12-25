Австрия заподозрила руководителя застройщика порта Усть-Луга в отмывании денег
Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерий Израйлит, арестованный в России по делу о мошенничестве, подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.
«Согласно информации из НЦБ Интерпола Австрии, Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены и имел отношение к отмыванию денежных средств», - говорится в сообщении. Санкт-Петербургский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Израйлита до 20 июня 2018 г.
Как отмечается в сообщении, бизнесмен имеет недвижимость в Великобритании, яхту и самолет в пользовании, бизнес в Италии, большое количество счетов в иностранных банках. Его родственники проживают за рубежом. Предприниматель имеет все условия проживания за пределами России, он может покинуть страну.
Израйлита арестовали 29 декабря прошлого года. Его адвокат говорил, что бизнесмена обвиняют в хищениях в рамках контракта на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. Ущерб оценивается в 93 млн руб.