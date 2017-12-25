ВТБ освободил из-под репо 2,41% акций En+
ВТБ уменьшил количество акций En+, которыми мог распоряжаться, с 10,06% до 7,65%, говорится в раскрытии банка. Таким образом акционеры En+ частично вывели из репо 2,41% компании.
«После успешно проведенного осенью 2017 г. IPO, видя высокий спрос и большой потенциал роста акционерной стоимости компании En+, промышленная группа «Базовый элемент» приняла решение о частичном досрочном исполнении форвардного контракта, заключенного с Группой ВТБ в 2013 г.», - говорится в сообщении ВТБ. Клиент снизил долговую нагрузку и выкупил у ВТБ часть принадлежащего ей пакета акций En+, отмечает представитель банка.
Представитель En+ от комментариев отказался.
En+ во время IPO обещала снизить долговую нагрузку – она начала снижать долг. Компания объявила, что на два года раньше срока расплатилась с ВТБ по кредиту на $942 млн. Вернуть долг En+ должна была в декабре 2019 г.
В проспекте к IPO указано, что аффилированная с Дерипаской GrandStroy LLC взяла в августе 2015 г. кредит в ВТБ на $1 млрд по ставке 9,33% годовых. После этого материнская структура En+ взяла кредит у GrandStroy LLC по ставке 6,33% и выступила гарантом по этому кредиту, отдав в залог 29,99% UC Rusal, 25% плюс 1 акция «Евросибэнерго», а также 24% Красноярской ГЭС. GrandStroy несколько раз пересматривала условия кредита, постепенно снижая ставку. К концу 2016 г. ей удалось снизить долг до $942 млн, а фиксированную ставку по кредиту – до 6% годовых. В январе 2017 г. материнская структура En+ приобрела заемщика, говорится в проспекте.