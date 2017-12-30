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Reuters сообщил о поставках российской нефти в КНДР в обход санкций

Российские танкеры как минимум три раза за последние несколько месяцев доставляли в Северную Корею нефть, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных западноевропейских источника в сфере безопасности. Экспорт нефти в КНДР является нарушением санкций, введенных в отношении Пхеньяна Советом Безопасности ООН.

Один из источников агентства рассказал, что на кораблях, доставивших топливо, были опознавательные знаки, указывающие на их принадлежность к России. Другой собеседник Reuters подтвердил факт поставок, но отметил, что нет прямых доказательств причастности российских властей к экспорту.

Министерство иностранных дел России и российская таможенная служба отказались комментировать агентству эту информацию.

Reuters отмечает, что Северная Корея зависит от импорта топлива, которое необходимо ей для нормального функционирования экономики. Кроме того, нефть используется при запуске межконтинентальных баллистических ракет и для развития ядерной программы.

Агентство не смогло проверить информацию о поставках нефти из России в КНДР в независимых источниках. Также неизвестно, знали ли о поставках российские власти. Нет данных и о том, сколько судов было задействовано и сколько всего нефти доставлено в КНДР.