Бизнес

Новости

Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей

«Мосгортранс» объявил три электронных аукциона на поставку 300 электробусов и системы зарядки для них, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал госзакупок. Каждый из контрактов предполагает поставку в течение 2018 г. по 100 электробусов, а также их дальнейшее сервисное обслуживание в течение 15 лет. Максимальная цена контрактов составляет 10,548 млрд, 10,549 млрд и 10,787 млрд руб.

Заявки на участие в конкурсах принимаются по 30 января, аукционы проведут 8 февраля.

В пресс-службе департамента транспорта столицы агентству сообщили, что победители аукционов также будут обязаны поставить 98 ультрабыстрых зарядных станций и нести финансовую ответственность за их бесперебойную работу.

В дальнейшем Москва планирует ежегодно приобретать по 300 электробусов, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2021 г. город планирует отказаться от закупок дизельных автобусов и приобретать только электробусы. По его словам, зарубежные аналоги электробусов хорошего качества и лучше приспособлены для городских условий. Однако Собянин выразил надежду на то, что «отечественные производители смогут создать конкурентную продукцию».

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы